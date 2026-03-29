Uhapšene četiri osobe zbog tuče na lokalnim izborima u selu Ratari kod Smederevske Palanke.

Policija u Smederevska Palanka, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Velikoj Plani, uhapsila je četiri osobe zbog sumnje da su učestvovale u nasilničkom napadu u selu Ratari.

Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, uhapšeni su A.G. (31), N.M. (35), M.O. (50) i Z.Z. (51), dok će protiv još 11 osoba biti podnijete prekršajne prijave zbog drskog i bezobzirnog ponašanja.

Sumnja se da su osumnjičeni juče oko 12.20 časova napali muškarca iz Novi Sad, zadali mu više udaraca i nanijeli povrede. Takođe su mu oštetili vozilo, polomivši retrovizore i sipajući ulje na kočione diskove.

Pretresom osumnjičenih i njihovih vozila policija je pronašla metalnu teleskopsku palicu, pet biber-sprejeva, dva metka nepoznatog kalibra, fantomku i devet ručnih radio-stanica.

Po nalogu tužioca, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti privedeni nadležnom tužiocu. Protiv ostalih učesnika biće vođen skraćeni prekršajni postupak, dok je jednoj osobi određeno zadržavanje do 24 sata zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.