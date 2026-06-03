Optuženi se terete za više teških krivičnih djela, među kojima su teška ubistva i pokušaji ubistava, krijumčarenje droge, oružja i cigareta, kao i zloupotreba službenog položaja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pred podgoričkim Višim sudom danas je počelo iznošenje završnih riječi na suđenju Radoju Zviceru, Ljubu Milović, Petru Lazoviću i grupi, prenosi Dan.

Danas je završnu riječ iznosio specijalni državni tužilac Zoran Vučinić. Tužilac je stava da su optužbe potvrđene SKY komunikacijom i za sve optužene tražio kazne zatvora i sudu predložio da:

- Da sud Radoja Zvicera osudi:

za teško ubistvo osudi na 40 godina zatvora; za svako djelo vezano za šverc droge po deset godina zatvora; za stvaranje organizovane kriminalne grupe (organizator) 15 godina; Za pranje novca deset godina i za nedozvoljeno držanje oružja osam godina zatvora;

- Da sud Ljuba Milovića osudi:

za svako djelo vezano za šverc droge po deset godina zatvora; nedozvoljeno držanje oružja (šverc) osam godina; za stvaranje organizovane kriminalne grupe (članstvo) osam godina; za krijumčarenje cigareta osam godina zatvora;

-Da sud Petra Lazovića osudi:

za zloupotrebu službenog položaja osam godina; za stvaranje organizovane kriminalne grupe(članstvo) osam godina; za nedozvoljeno držanje oružja dvije godine; za svako djelo vezano za šverc droge po 15 godina; za krijumčarenje cigareta osam godina zatvora;

-Da sud Duška Roganovića osudi:

za stvaranje organizovane kriminalne grupe(članstvo) osam godina; za šverc droge na deset godina zatvora;

- Da sud Milana Vujotića osudi:

za stvaranje organizovane kriminalne grupe (članstvo) osam godina; za šverc droge deset godina zatvora;

-Da sud Radoja Živkovića osudi:

za stvaranje organizovane kriminalne grupe (članstvo) osam godina; za nedozvoljeno držanje oružja osam godina; za šverc droge deset godina zatvora;

-Da sud Radovana Pantovića osudi:

za stvaranje organizovane kriminalne grupe (članstvo) osam godina; Za šverc droge deset godina zatvora;

- Da sud Radovana Mujovića osudi: za stvaranje organizovane kriminalne grupe (članstvo) osam godina; za šverc droge deset godina; za nedozvoljeno držanje oružja osam godina; za pranje novca osam godina zatvora;

- Da sud Petra Mujovića osudi:

za stvaranje organizovane kriminalne grupe (članstvo) osam godina; za teško ubistvo u pokušaju na deset godina; za dva djela nedozvoljeni držanje oružja na po dvije godine zatvora;

- Da sud Nikšu Perovića osudi:

za stvaranje organizovane (članstvo) kriminalne grupe osam godina; za pranje novca na deset godina zatvora;

- Da sud Nikolu Spasojevića osudi:

za stvaranje organizovane kriminalne grupe (članstvo) osam godina; za šverc droge na deset godina zatvora;

U završnim riječima tužilac je istakao da su navodi iz optužnice potvrđeni sadržajem SKY ECC komunikacije. Kada je riječ o narkoticima i oružju koji nijesu pronađeni niti vještačeni, objasnio je da njihovo nezapljenjivanje ne utiče na dokazivanje optužbi, jer se, prema stavu tužilaštva, i ta krivična djela mogu dokazati na osnovu komunikacija vođenih preko SKY aplikacije, prenosi Dan.

Govoreći o okolnostima koje utiču na odmjeravanje kazne, tužilac je naveo da se kao olakšavajuća okolnost za Petra Lazovića, Ljuba Milovića i Nikšu Perovića cijeni činjenica da ranije nijesu osuđivani. Za ostale optužene, prema ocjeni SDT-a, takve okolnosti nijesu utvrđene. Kao posebno otežavajuću okolnost za Lazovića i Milovića istakao je da su navodna krivična djela počinili dok su obavljali policijsku službu. Kada je riječ o Radoju Zviceru, među otežavajućim okolnostima navedena je brutalnost izvršenja ubistva Milana Ljepoje.

Tužilaštvo smatra da svi izvedeni dokazi potvrđuju odgovornost optuženih za djela koja im se stavljaju na teret. Poseban značaj, kako je istaknuto, ima SKY komunikacija za koju SDT tvrdi da su je koristili optuženi.

Prema navodima tužioca, organizator ubistva Milana Ljepoje bio je Radoje Zvicer. Kao motiv za taj zločin navedena je sumnja da je Ljepoja imao ulogu u pokušaju Zvicerovog ubistva u Ukrajini.

Na narednom pretresu završne riječi iznijeće branioci optuženih.

Podsjećanja radi, Viši sud u Podgorici ranije je potvrdio dio optužnice protiv kriminalne grupe za koju se tvrdi da ju je predvodio Radoje Zvicer, a među optuženima se nalaze i policijski službenici Petar Lazović i Ljubo Milović.

Osim Zvicera, Milovića i Lazovića, optužnicom su obuhvaćeni i Radoje Živković, Nikola Spasojević, Slobodan Kašćelan, Milan Vujotić, Duško Roganović, Radovan Mujović, Radovan Pantović i Nikša Perović.

Prema optužnici, Lazović, Milović, Kašćelan, Mujović, Pantović i Perović bili su dio kriminalne organizacije koju je, kako se navodi, formirao Zvicer, zajedno sa Živkovićem, Spasojevićem i Roganovićem.

Tužilaštvo tvrdi da je ta kriminalna grupa nastala tokom druge polovine 2020. godine i da je, osim na teritoriji Crne Gore, djelovala i u Južnoj Americi, Africi, Evropi i Australiji, piše Dan.

Istraga i hapšenja uslijedili su nakon što su mediji objavili informacije da je Europol upozorio crnogorske institucije na moguće nezakonite aktivnosti Petra Lazovića. Tada su u javnosti objavljeni i djelovi SKY komunikacije za koje se tvrdi da pokazuju njegovu povezanost sa pripadnicima kavačkog klana.

SDT sumnja da je Lazović radio u interesu te kriminalne grupe, dok je on tokom postupka odbacio sve optužbe.

Optuženi se terete za više teških krivičnih djela, među kojima su teška ubistva i pokušaji ubistava, krijumčarenje droge, oružja i cigareta, kao i zloupotreba službenog položaja.