Ričer i u pravom životu: Poznati glumac prebio komšiju, kamera snimila incident? (Video)

Zvijezda serije "Reacher", Alan Ričson navodno prebio komšiju u Tenesiju.

Izvor: YouTube/screenshot/Prime video

Na snimku koji je objavio TMZ vidi se osoba koja izgleda kao da se Alan Ričson, zvijezda serije "Ričer", sukobljava sa muškarcem, dok se dvoje djece, za koje se tvrdi da su glumčeva, nalaze u blizini na motorima.

Navodna žrtva, Roni Tejlor, kaže za TMZ da je sve počelo u subotu kada je Alan vozio svoj zeleni Kawasaki motor kroz mirno i bogato predgrađe Nešvila. Roni tvrdi da je Alan vozio prebrzo, turirao motor i remetio javni red i mir.

Priznaje da je pokazao srednji prst Alanu i tvrdi da mu je glumac uzvratio istim gestom.

EXCLUSIVE: "Reacher" star Alan Ritchson might've thought he was still shooting an episode of his popular show Sunday, because he allegedly beat the hell out of a neighbor in Tennessee.pic.twitter.com/ljz3oEFGI0 — TMZ (@TMZ)March 23, 2026

Tejlor kaže da je Alan ponovo prošao kroz naselje, navodno velikom brzinom, i ovog puta sa dvoje mladih na sopstvenim motorima. Tejlor kaže da je pitao Alana: 'Možeš li, dođavola, da prestaneš s ovim?“, nakon čega su stvari navodno postale fizičke. Tejlor kaže da je otišao u policiju i prijavio da ga je Alan udario pesnicom u lice i šutnuo. Tvrdi i da je Alan pao s motora, ustao i pokušao da ga otjera.

Tejlor je takođe rekao policiji da je došlo do rvanja, tokom kojeg ga je Alan navodno udario u potiljak.

Tejlor optužuje Alana da ga je udario "najmanje četiri puta" dok je bio na zemlji, što mu je navodno ostavilo modrice i otok.

Tejlor je rekao policiji da je Alan potom odvezao, ali tvrdi da su komšije vidjele cio incident. Tejlor kaže za TMZ da nije otišao u bolnicu.

Izvori iz policije potvrdili su za TMZ da postoji istraga povodom incidenta između ove dvije strane, ali da niko nije uhapšen.

Pojedinci na društvenim mrežama izražavaju sumnju da je u pitanju poznati glumac, dok su drugi upoređivali "način borbe s Ričerovim".

