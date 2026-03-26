Dvojica osumnjičenih uhapšeni su nakon što su brutalno pretukli Francuza, koji se trenutno bori za život u bolnici.

U akciji beogradske policije juče su slobode lišeni L.M. (40) i K.G. (31) zbog sumnje da su brutalno pretukli državljanina Francuske S.A. (43).

Napad se dogodio 13. marta na popularnom šetalištu kod Beton hale.

Povrede opasne po život

Prema informacijama iz istrage, nesrećni Francuz je tokom napada zadobio teške tjelesne povrede opasne po život. On je hitno hospitalizovan, a ljekari se i dalje bore za njegov oporavak zbog ozbiljnosti povreda zadobijenih u predjelu glave i tijela.

Dvojica uhapšena

Akcija hapšenja sprovedena je juče, nakon intenzivnog rada na identifikaciji počinilaca.

Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva (OJT) u Beogradu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati.

L.M. i K.G. će u zakonskom roku biti privedeni na saslušanje, gdje će se braniti od optužbi za nanošenje teških tjelesnih povreda. Motiv napada na francuskog državljanina još uvijek nije zvanično saopšten, a istraga je u toku.

