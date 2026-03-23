Beranska policija uhapsila je još dvije osobe osumnjičene da su bile učesnici fizičkog sukoba u kojem je jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede.

Sukob se desio 21. marta nakon završetka fudbalske utakmice između Jedinstva iz Bijelog Polja i Jezera iz Plava, u blizini gradskog stadiona.

"Kriminalističkom obradom utvrđeno je da su, kako se sumnja, A.T. (23) i B.R. (22) iz Berana učestvovali u navedenom događaju i tom prilikom fizički napali lica D.H. i E.H, te su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, lišeni slobode zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje", saopšteno je iz Uprave policije.

Policija je prethodno, po nalogu tužioca, lišili slobode četiri lica.

Zbog sumnje da su počinili krivično djelo učestvovanje u tuči na štetu lica T.N., lišeni su slobode D.H. i E.H. iz Podgorice, dok su D.D. i I.C. iz Berana lišeni slobode zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje na štetu lica E.H. i D.H.