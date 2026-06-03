Vrhovni sud utvrdio je da je u postupku vraćanja imovine došlo do povrede prava na suđenje u razumnom roku, zbog čega je državi Crnoj Gori naloženo da tužilji isplati 1.500 eura na ime nematerijalne štete.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

„Vrhovni sud Crne Gore donio je presudu kojom je djelimično usvojio tužbeni zahtjev N. R. zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku koji se vodi pred Upravom za nekretnine – Područna jedinica Ulcinj, po zahtjevu za vraćanje imovine i sticanje prava svojine na imovini oduzetoj u uvali Valdanos“, saopšteno je iz suda.

Kako navode, tužilja je kao zakonska nasljednica u septembru 2021. godine podnijela zahtjev za vraćanje imovine. Nakon odbijanja zahtjeva u prvostepenom postupku, uložena je žalba, pa je nadležno ministarstvo u martu 2022. godine poništilo prvobitnu odluku i predmet vratilo na ponovno odlučivanje, prenosi CdM.

„Uprava za nekretnine je u oktobru 2024. godine donijela rješenje o spajanju postupaka, dok postupak ni u vrijeme podnošenja tužbe za pravično zadovoljenje u aprilu 2026. godine nije bio okončan“, saopštili su iz Vrhovnog suda.

Sud je utvrdio da je relevantni period za ocjenu trajanja postupka počeo krajem decembra 2021. godine, kada je izjavljena žalba na prvostepeno rješenje, te da je do podnošenja tužbe trajao četiri godine, tri mjeseca i 17 dana, pri čemu postupak još nije završen.

Ocjenjujući predmet, sud je zaključio da nije bio posebno složen ni sa činjeničnog ni sa pravnog aspekta, da tužilja nije doprinijela njegovom odugovlačenju, već je u više navrata tražila da se postupak ubrza. Istaknuto je i da je za nju bilo od posebnog značaja da se predmet riješi u razumnom roku zbog neizvjesnosti u vezi sa konačnim ishodom.

Posebno je ukazano na neaktivnost nadležnog organa, uključujući činjenicu da je za odluku o spajanju postupaka bilo potrebno više od dvije godine, kao i na nepostupanje angažovanog geodetskog vještaka, što je dodatno produžilo trajanje postupka.

„Pozivajući se na praksu Evropskog suda za ljudska prava, Vrhovni sud je podsjetio da se pravo na suđenje u razumnom roku primjenjuje i na upravne postupke koji utiču na imovinska prava pojedinaca“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je sud ukazao i na stav Evropskog suda prema kojem su državni organi odgovorni za efikasno vođenje postupka, uključujući i rad vještaka angažovanih u predmetu, prenos CdM.

„Nalazeći da ukupno trajanje postupka nije ispunilo zahtjev razumnog vremena, Vrhovni sud je utvrdio povredu prava tužilje na suđenje u razumnom roku i obavezao državu Crnu Goru da joj na ime naknade nematerijalne štete isplati 1.500 eura sa zakonskom zateznom kamatom od dana presuđenja do konačne isplate, kao i 181,50 eura na ime troškova postupka“, saopšteno je iz suda.

Tužbeni zahtjev u dijelu koji premašuje dosuđeni iznos odbijen je kao neosnovan.

„Napominjemo da je Vrhovni sud Crne Gore u martu ove godine takođe djelimično usvojio istovjetan tužbeni zahtjev drugog nasljednika iste imovine u uvali Valdanos, utvrdivši da je i u tom slučaju u istom upravnom postupku povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku i dosudio tužilji pravično zadovoljenje“, zaključuje se u saopštenju.