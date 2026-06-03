Za dane 04, 05. i 06. jun 2026. godine, zabranjena je upotreba dronova na području Cetinja, Njeguša, Lovćena, Tivta i Kotora, osim dronova službi bezbjednosti, u cilju obezbjeđenja događaja u skladu sa Zakonom.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Saopštenje Uprave policije povodom Samita EU -Zapadni Balkan prenosimo integralno:

SNIMANJE:

Uprava policije će, shodno članu 93 Zakona o unutrašnjim poslovima, povodom održavanja Samita EU – Zapadni Balkan, vršiti snimanje 04, 05. i 06. juna 2026. godine na području opština Podgorica, Tivat, Herceg Novi, Kotor, Budva, Cetinje (Lovćen i Grahovo), kao i u akvatorijumu Bokokotorskog i Tivatskog zaliva, te na širem i užem području mjesta održavanja Samita EU – Zapadni Balkan, kao i boravka i kretanja zvaničnika, predstavnika država, političkih delegacija, diplomatskih misija i međunarodnih organizacija, prije, tokom i po završetku navedenih događaja.

Za dane 04, 05. i 06. jun 2026. godine, zabranjena je upotreba dronova na području Cetinja, Njeguša, Lovćena, Tivta i Kotora, osim dronova službi bezbjednosti, u cilju obezbjeđenja događaja u skladu sa Zakonom. Nadzor nad upotrebom dronova će sprovoditi Uprava policije i Agencija za civilno vazduhoplovstvo.

SAOBRAĆAJ:

U cilju nesmetanog i bezbjednog odvijanja međunarodnog Samita EU – Zapadni Balkan u Tivtu, biće privremeno izmijenjen režim saobraćaja, uključujući povremene potpune i/ili djelimične obustave saobraćaja. Na pojedinim magistralnim i lokalnim putevima će počev od sjutra, 04.06.2026. godine, završno sa 06.06.2026. godine, doći do obustave saobraćaja za sve kategorije vozila, i to:

Za četvrtak, 04.06.2026. godine:

– Od Graničnog prelaza „Božaj“ do Graničnog prelaza „Aerodrom Podgorica“ – od 11.00 do 13.00 časova;

– Od GP „Aerodrom Podgorica“, obilaznicom preko mosta „Luča“, do Cetinja – od 10.30 do 17.00 časova;

– Putni pravac Kotor – Tivat – Budva – od 12.30 do 17.00 časova;

– Putni pravac Njeguši – Trojica – od 16.30 do 22.00 časa.

Za petak, 05.06.2026. godine:

– Od GP „Aerodrom Podgorica“, obilaznicom preko mosta „Luča“, do Cetinja – od 14.00 do 17.00 časova;

– Putni pravac Budva – Kotor – Tivat – od 13.00 do 16.00 časova;

– Putni pravac od Bulevara Jaz do Tivta – od 08.00 do 16.00 časova;

Za subotu, 06.06.2026. godine:

– Od GP „Aerodrom Podgorica“, obilaznicom preko mosta „Luča“, do Cetinja – od 14.00 do 17.00 časova; i

– Putni pravac Budva – Kotor – Tivat – od 13.00 do 16.00 časova.

Informacije o odvijanju saobraćaja u Opštini Tivat:

– Na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja za sve kategorije vozila u Istarskoj i Arsenalskoj ulici za dane 04.06.2026. i 05.06.2026. godine;

– Na ostalim saobraćajnicama u gradskom jezgru će se saobraćaj u navedena dva dana odvijati nesmetano lokalno, dakle bez mogućnosti izlaska vozilom na magistralu odnosno ulaska vozila sa magistrale u gradsku zonu u Tivtu;

– Vozilima sa prvenstvom prolaza (Hitna služba, Vatrogasna služba, Komunalna policija, Pogrebne usluge i dr) će ulazak službenim vozilima sa magistrale u gradsku zonu u Tivtu i izlazak iz gradske zone u Tivtu na magistralu biti dozvoljen ali uz obaveznu prethodno konsultaciju sa Upravom policije – Dežurnom službom Odjeljenja bezbjednosti Tivat, na dežurni broj 122, i uz dogovorenu pratnju policije.

Napomena: Saobraćaj od Tivta preko trajekta Kamenari – Lepetane do Graničnog prelaza „Sitnica“ će 04.06.2026. godine i 06.06.2026. godine biti zatvaran povremeno, u skladu sa realnim potrebama.

Napominjeno da, usljed nepredviđenih okolnosti u saobraćaju, može doći do blagog odstupanja u vremenu koje je predviđeno za zatvaranje navedenih saobraćajnica, u smislu da neke saobraćajnice mogu biti zatvorene malo ranije odnosno da se vrijeme zatvaranja može produžiti.

POMORSKI SAOBRAĆAJ:

Od 03.06.2026. od 00.00 časova do 05.06.2026. godine do 21.00 čas obustavljeno je uplovljavanje isplovljavanje plovila iz marine Porto Montenegro. Pomorski saobraćaj biće ograničen i na širem području akvatorijuma oko štićenog prostora.