Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su sinoć procesuirali članove dvije navijačke grupe i tom prilikom lišili slobode šest lica zbog narušavanja javnog reda i mira, podnijeli prekršajnu prijavu protiv jednog maloljetnika, kao i krivičnu prijavu protiv jednog lica zbog napada na policijskog službenika.

Naime, službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su sinoć, putem dežurne službe, obaviješteni da se na Trgu slobode okupilo oko 40 lica, pripadnika jedne navijačke grupe, koji su kod sebe imali palice i baklje, i bili maskirani.

U cilju sprečavanja sukoba, na lice mjesta upućeni su svi raspoloživi policijski službenici. Oko 20:40 časova došlo je do narušavanja javnog reda i mira između suprotstavljenih grupa, kada su se međusobno gađali bakljama i palicama, uz pokušaj fizičkog obračuna.

Intervencijom policijskih službenika, te brzom i efikasnom reakcijom spriječen je fizički sukob između pripadnika suprotstavljenih navijačkih grupa, i uspostavljen narušeni javni red i mir.

Prilikom postupanja, tri policijska službenika zadobila su lake tjelesne povrede, nakon čega im je ukazana ljekarska pomoć.

Policijski službenici su preduzeli aktivnosti na terenu u cilju identifikacije, pronalaska i procesuiranja učesnika događaja, te su u službene prostorije doveli lica N.M. (19), D.T. (26), L.Đ. (29), M.K. (18), B.N. (19) i L.B. (26), kao i jedno maloljetno lice staro 17 godina.

Nakon sprovedene kriminalističke obrade i prikupljenih obavještenja, o događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji se izjasnio da se u odnosu na povredu jednog policijskog službenika radi o krivičnom djelu napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, dok će se u odnosu na povrede ostalih policijskih službenika izjasniti nakon dodatno prikupljenih obavještenja.

Kao učesnik događaja identifikovan je i S.V. (29), član druge navijačke grupe iz Nikšića, protiv kojeg će biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Zbog počinjenog prekršaja iz člana 12 Zakona o javnom redu i miru - nepostupanje po naređenju ovlašćenog policijskog službenika o zabrani kretanja, pristupa ili zadržavanja na određenom mjestu, policijski službenici su lišili slobode N.M., D.T., L.Đ., M.K., B.N. i L.B., protiv kojih je podnijeta prekršajna prijava Sudu za prekršaje u Nikšiću u skraćenom postupku, dok će protiv maloljetnog lica biti podnijeta prekršajna prijava u redovnom postupku zbog istog prekršaja.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić nastavljaju aktivnosti na identifikaciji i procesuiranju ostalih lica koja su učestvovala u ovom događaju.