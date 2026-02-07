Poslije hapšenja Aleksandra Aleksića zvanog Kravica, policija razotkriva mrežu bombaša koji su mjesecima napadali lokale u centru Beograda, svi povezani u istu kriminalnu grupu.

Izvor: VJT MUP

Bombaši koji se sumnjiče da su mjesecima uznemiravali građane napadima na lokale, restorane i kafiće u centru Beograda, "padaju" jedan po jedan poslije hapšenja Aleksandra Aleksića zvanog Kravica.

Prema riječima izvora medija, operativne informacije ukazuju da iako je desetak osumnjičenih uhapšeno za bombaške napade na različitim lokacijama, svi su međusobno povezani, a provjerava se da li su odgovorni i za eksplozije u periodu prije hapšenja.

Kravica je po nalogu za sada nepoznate osobe išao i nudio obezbjeđenje i zaštitu od vračarskog klana a zatim ukoliko se odbije ta zaštita na istu adresu su dolazili bombaši, otkriva izvor medija i dodaje da je istraga i dalje u toku, kako bi se utvrdilo ko je nalogodavac bombaških napada, odnosno za koga je Aleksić sa saradnicima bacao bombe i reketirao vlasnike lokala. - Operativne informacije ukazuju da je spisak njihovih žrtava daleko veći, ali će to biti utvrđeno tokom istrage - kaže izvor za medije.

On otkriva da su uhapšeni za bacanje eksplozivne naprave na kuću poznatog pjevača Zdravka Čolića, kako se sumnja, dio iste grupe.

Sagovornik medija podsjeća da je Kravica na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu delimično priznao navode iz naredbe o sprovođenju istrage.

Istog dana, kako podsjeća, na restoran u kom su mu stavljene lisice bačena je bomba, a tokom naredne noći na još jedan poznati ugostiteljski objekat.

Praktično, za manje od 24 sata, oba napada su riješena a napadači uhapšen i ispostavilo se da je riječ o istoj kriminalnoj grupi - podsjeća sagovornik.

Uhapšenima u drugoj velikoj akciji, za koje se sumnja da su dio iste kriminalne grupe, na teret je osim napada na Čolinu kuću, stavljen i bombaški napad koji se 20. novembra prošle godine dogodio u Borči.

Izvor otkriva za medije da su najnovije informacije iz istrage otkrile da u Borči meta nije bio R. K. u čijem je dvorištvu ekspodirala paklena naprava, već njegove prve komšije.

Podsjetimo, Kravica i njegovi saradnici uhapšeni su u velikoj akciji UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, 3. februara u jednom poznatom beogradskom restoranu, zbog sumnje da su reketirali vlasnike restorana obećavajući im zaštitu od "vračarskog klana".

"Kravica" je kako se sumnja, imao nalogodavca, ali je bio mozak ovog dijela grupe koja je u prethodnom periodu zastrašivala vlasnike firmi, kafića i restorana. Postoje dokazi da im je prijetio i upozoravao ih da će ukoliko ne prihvate njihovu "zaštitu" i plate po 150.000 eura godišnje, imati "posla" sa "vračarskim klanom" - podsjeća sagovornik medija.

Prijetnje su upućivane porukama putem whats app aplikacije ili grupnim odlaskom do firmi i lokala oštećenih, gdje su im prijetili pored ostalog i riječima: "bićeš ubijen", "nema ko te spasi", "proći ćeš kao Montoja"... "mafija ne preza ni od čega", te pretili paljenjem lokala.

Akcije hapšenja u prethodnih nekoliko dana jasno pokazuju da su istražitelji odlučni da se obračunaju sa ovom kriminalnom grupom, čijih je više od 10 članova uhapšeno u samo par dana. Do sada prikupljene informacije upućuju i na to da su svi uhapšeni u tri velike akcije policije i tužilaštva međusobno povezani i da su upravo zbog toga što su svi radili po nalogu Kravice posle njegovog "pada" pohapšeni u rekordnom roku - dodaje sagovornik medija.