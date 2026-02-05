Uhapšen još jedan osumnjičeni za bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića.
Večeras je uhapšen M.A. (23), drugi osumnjičeni za bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića na kuću u Beogradu, prenosi "Blic" pisanje "Tanjuga". On se sumnjiči da je pomogao prvom uhapšenom S.M. za bombaški napad na kuću poznatog pjevača na Dedinju.
Pričinjena je velika materijalna šteta, a povrijeđenih nema što je najvažnije. Nije poznat motiv napada, kao i da li je baš Zdravko Čolić bio meta napada.
Da podsjetimo, bombaški napad na kuću i porodicu Čolić dogodio se oko pet časova ujutru u utorak 3. februara. Povrijeđenih i stradalih nema, a istraga je u toku.
(Blic/MONDO)