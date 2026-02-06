U efikasnoj akciji Uprave kriminalističke policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, večeras je uhapšen Perica S., treći osumnjičeni za bombaški napad na kuću Zdravka Čolića.

Izvor: MONDO/Uroš Matejić

Kako se saznaje, u efikasnoj akciji Uprava kriminalističke policije, Policijska uprava za grad Beograd, po naredbi Više javno tužilaštvo u Beogradu, večeras je uhapšen Perica S., treći osumnjičeni za bombaški napad na kuću Zdravko Čolić.

Podsjećamo, prethodnih dana već su uhapšeni Senad M. (32) i Marko A. Kako se sumnja, Senad M. i Perica S. bili su direktni izvršioci, dok im je Marko A. nabavljao eksplozivne naprave, ne samo za napad na kuću Zdravka Čolića, već i za napad koji se dogodio 20. novembra 2025. godine na Palilula.

Kako je navelo Više javno tužilaštvo u Beogradu, Senad M. i Perica S. su 20. novembra 2025. godine neovlašćeno nosili ručnu bombu, te su, koristeći rent-a-kar vozilo marke „Tojota“, došli do porodične kuće oštećenog R. K. u opštini Palilula i oko 02.30 časova aktivirali i bacili ručnu bombu u dvorište porodične kuće.

Bomba je eksplodirala na prostoru između kuća koje pripadaju porodici oštećenog i još jednoj porodici, nakon čega su se osumnjičeni trčećim korakom vratili do vozila.

Takođe, oni su 3. februara 2026. godine neovlašćeno nosili jednu ručnu bombu, pa su, koristeći taksi vozilo, a potom trotinet, došli do porodične kuće oštećenog Z. Č. na Savski venac, gdje je oko 04.52 časa osumnjičeni za kojim se traga aktivirao i bacio ručnu bombu u dvorište porodične kuće, dok je Senad M. pazio da neko ne naiđe i snimao mobilnim telefonom.

Ručna bomba je eksplodirala, nakon čega su se osumnjičeni trotinetom udaljili sa lica mjesta.