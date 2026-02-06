Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv trojice osumnjičenih zbog sumnje da su u dva navrata bacali ručne bombe na porodične kuće na Paliluli i Savskom vijencu.

Izvor: MONDO/Uroš Matejić/Antonio Ahel / ATA Images

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Senada M. (32) i osumnjičenog za kojim se traga, zbog sumnje da su 20. novembra 2025. godine i 3. februara 2026. godine aktivirali i bacili dvije ručne bombe na porodične kuće oštećenih, kao i protiv Marka A., koji im je u tome pomogao stavivši im na raspolaganje pomenute eksplozivne naprave.

„Naredbom o sprovođenju istrage Senadu M. i osumnjičenom za kojim se traga na teret se stavljaju dva krivična djela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u saizvršilaštvu, a Marku A. ista dva krivična djela u pomaganju. Protiv Senada M. i osumnjičenog za kojim se traga biće preduzete i dokazne radnje zbog dva krivična djela izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu, a protiv osumnjičenog Marka A. zbog istih krivičnih djela izvršenih pomaganjem“, navode iz Tužilaštva.

Kako se navodi, na saslušanju pred javnim tužiocem Senad M. je iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, dok je Marko A. kratko negirao izvršenje krivičnog djela i odbio da odgovara na pitanja javnog tužioca.

„Nakon saslušanja, tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Viši sud u Beogradu predložilo da se svoj trojici osumnjičenih odredi pritvor kako ne bi uticali na svjedoke i da ne bi ponovili krivično djelo u kratkom vremenskom periodu, a za osumnjičenog za kojim se traga i zbog opasnosti od bjekstva, kao i da se za njim raspiše potjernica“, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, postoji sumnja da su Senad M. i osumnjičeni za kojim se traga 20. novembra 2025. godine i 3. februara 2026. godine neovlašćeno nosili minsko-eksplozivna sredstva, čije držanje nije dozvoljeno građanima, u čemu im je pomogao Marko A., koji im je stavio na raspolaganje eksplozivne naprave.

„Senad M. i osumnjičeni za kojim se traga su 20. novembra 2025. godine neovlašćeno nosili ručnu bombu, te su, koristeći rent-a-kar vozilo marke ‘Tojota’, došli do porodične kuće oštećenog R. K. u opštini Palilula i oko 02.30 časova aktivirali i bacili ručnu bombu u dvorište porodične kuće. Bomba je eksplodirala na prostoru između kuća koje pripadaju porodici oštećenog i još jednoj porodici, nakon čega su se osumnjičeni trčećim korakom vratili do vozila“, navodi se.

„Takođe, oni su 3. februara 2026. godine neovlašćeno nosili jednu ručnu bombu, pa su, koristeći taksi vozilo, a potom trotinet, došli do porodične kuće oštećenog Z. Č. na Savski venac, gdje je oko 04.52 časa osumnjičeni za kojim se traga aktivirao i bacio ručnu bombu u dvorište porodične kuće, dok je Senad M. pazio da neko ne naiđe i snimao mobilnim telefonom. Ručna bomba je eksplodirala, nakon čega su se osumnjičeni trotinetom udaljili sa lica mjesta“, dodaje se u saopštenju.