Francuska policija incident okarakterisala kao čin zastrašivanja, među povrijeđenima i dijete

Šest osoba lakše je povrijeđeno u eksploziji granate bačene na salon ljepote u centru Grenobla, saopštili su policijski izvori, a prenio francuski list Figaro.

Prema navodima istražnih organa, jedna osoba bacila je eksplozivnu napravu bez značajnijeg punjenja i bez metalnih fragmenata, dok je druga osoba snimala događaj. Istražni sudija je naveo da snimak već kruži društvenim mrežama i da se incident tretira kao „čin zastrašivanja“.

Preliminarni izvještaj pokazuje da su svi povrijeđeni zadobili lakše povrede, te im je medicinska pomoć ukazana na licu mjesta, bez potrebe za hospitalizacijom.

Prefekt regiona Izer potvrdio je da meta napada nije bila likvidacija, već izazivanje straha, dodajući da se među povrijeđenima nalazi i petogodišnje dijete. Uzrok napada za sada nije zvanično saopšten.

Salon ljepote nalazi se u prizemlju višespratne stambene zgrade, a u eksploziji je razbijen izlog objekta.

List Figaro podsjeća da je u februaru 2025. godine u sličnom napadu granatom u jednom baru na jugu Grenobla povrijeđeno 15 osoba, od kojih je šest zadobilo teške povrede, u dijelu grada poznatom po trgovini drogom.