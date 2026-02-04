Snimljeni bombaši sa Dedinja: Policija došla u posjed uznemirujućeg snimka, dvojica ciljala kašikaru na ovaj dio vile

Na vili Zdravka Čolića na Dedinju sigurnosne kamere zabilježile su trenutak kada su dvojica NN muškaraca juče, tačno u 5 sati ujutru, bacila ručnu bombu na dom pjevača.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Nakon što je juče bačena bomba na kuću Zdravka Čolića, javnost ne prestaje da bruji o okolnostima incidenta.

Podsjetimo, bomba je bačena u ranim jutarnjim časovima, a u kući je u tom trenutku bila mlađa ćerka pjevača, Lara. Čolić je već neko vrijeme u Hrvatskoj gdje snima album, a još uvijek nisu poznati motivi napada.

Pogledajte kako je izgledala vila na Dedinju nakon napada:

Domaći mediji sada pišu da je policija uspjela da dođe u posjed snimka na kom se tačno vidi momenat napada kašikarom.

Dva NN lica prišla su ogradi i aktivirali eksplozivnu napravu, a ciljali su tačno vrata vile, a ne dvorište kako su isprva mediji juče prenosili. Kašikara je eksplodirala kod samog ulaza, a na snimku je zabilježno i kretanje napadača prije i nakon detonacije.

Vila Zdravka Čolića

Inače, Zdravko Čolić preselio se nazad na Dedinje nakon što je, za navodno više od milion eura, prodao vilu na Košutnjaku.

Pogledajte kako kuća izgleda:

Luksuzno imanje okruženo je visokom ogradom, a zahvaljujući objavama Čolinih nasljednica imali smo priliku da vidimo kako izgleda sama kuća i dvorište.

Luksus, bazen i prelijepa terasa je nešto što odlikuje dom Čolića. Sigurno jedan od najljepših djelova kuće je dvorište u kome se nalazi bazen.