Čolina žena i ćerka van sebe od stresa posle bombe: Laru jedva smirili, porodica odmah unajmila obezbjeđenje

Autor Jelena Sitarica
Porodica od juče ne izlazi iz kuće

Čolina žena i ćerka van sebe od stresa posle bombe Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Na porodičnu kuću Zdravka Čolića, juče 3. januara, bačena je bomba, ali na svu sreću povrijeđenih nije bilo. Pričinjena je veća materijalna šteta. U trenutku incidenta u vili je bila njegova ćerka Lara sa majkom Aleksandrom, a kako su pisali mediji, policiju je pozvala supruga pjevača.

Pogledajte kako je stanje zatekao naš novinar:

Danas nakon što je incident prijavljen i policija izašla na lice mjesta, stoji vozilo privatnog obezbjeđenja koji dežura ispred kuće Čolića, kako ih niko ne bi uznemirivao. Sve roletne na kući su spuštene, a svijetlo na terasama upaljeno.

Na ulici se našla samo pjevačeva komšinica, koja je i dalje jako potrešena zbog eksplozije.

- Vjerujte, još sam u šoku od svega. Uznemireni smo svi, ovde se ovakve stvari ne dešavaju. Probudila me je jaka eksplozija, ta detonacija je bila kao kad je bilo bombardovanje. Strašno. Kome on smeta? Iz kuće ne izlazim od juče, strah me je. Sva sreća da nema povrijeđenih. Na mojoj kući nema oštećenja. Uzeti su snimci sa kamera, pa ćemo vidjeti. Ovdje žive političari, estradnjaci, blizu su i ambasade. Ima i sumnjivih tipova. Ne znam šta bih vam rekla. Nadam se da će se sve ovdje riješiti što prije, pa da normalno nastavimo život i svoje aktivnosti - rekla je komšinica za Kurir.

Na pitanje da li je posle incidenta možda vidjela ili čula nešto o Zdravkovoj supruzi Aleksandri ili ćerkama Lari i Uni, komšinica je rekla:

- Čula sam od naše zajedničke prijateljice da je Sandra van sebe od stresa, ona je i pozvala policiju. Zdravko je u Zagrebu, vratiće se kad završi šta ima tamo od posla. Lara je isto u šoku, plakala je juče ceo dan, jedva su je smirili. Zdravko ih je zvao i tješio da se ništa ne brinu i da će sve biti u redu. Mogu da zamislim kako mu je. On je čovjek povučen, živi kao sav normalan svijet. Ima svoju rutinu, brine o sebi, takva zvijezda se ne rađa dva puta. Sve najljepše mogu da kažem i o njemu i porodici. Nadam se da ovo neće ostaviti posledice po njih - zaključila je sagovornica.

