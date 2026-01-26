Žena iz Beča ostavila psa nasred ulice u Beogradu. Snimak obišao cijelu planetu.

Izvor: Instagram/heute.at/printscreen

Žena iz Beča u Austriji je ostavila psa nasred ulice u Beogradu, a snimak je obišao cijelu planetu. Na snimku koji je objavio "Instagram" profil austrijskog portala "Heute", vidi se žena kako ostavlja psa u pustoj ulici, ulazi u svoj automobil i odlazi u nepoznatom pravcu.

Pas je odmah potrčao za njom, ali je ubrzo izgubio dah i nije mogao dalje. Prema nezvaničnim informacijama, žena koja je ovo uradila je porijeklom iz Srbije, dok automobil koji je vozila ima registarske tablice Beča.

Prema pisanju pomenutog austrijskog lista, žalbu su primile i lokalne i srpske vlasti. Oglasila se i organizacija za zaštitu životinja "Animal Knights", koja se bavi ovim slučajem u saradnji sa srpskim organizacijama za zaštitu životinja.

"U takvim situacijama tijesno sarađujemo sa drugim organizacijama i lokalnim partnerima. Između ostalog, podržavamo projekte u Srbiji i u stalnom smo kontaktu sa lokalnim aktivistima za prava životinja koji se svakodnevno suočavaju sa ozbiljnim slučajevima patnje životinja", objasnili su u ovoj organizaciji.