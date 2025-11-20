Psić koji glumi za Oskara raspametio sve: "Čačkao mečku" pa ko bajagi pao u nesvijest kad je probudio zvijer (Video)

Snimak preslatkog šteneta koje se isprepada kad se probudi rotvajler, nasmijalo je sve

Izvor: ig/ai_tales_of_paws

Poznato je da su manje kuce u većini slučajeva hrabrije i veće prznice, a ponekad nisu svjesne na koga kreću, što je bio slučaj i sa žutim štenetom koje je razbudilo "uspavanu zvijer"- rotvajlera.

Psi su se nalazili u autu, a zanimljivu interakciju tokom koje se psić "onesvijestio", zabilježio je čovjek sa prednjeg sjedišta. Mnogi su u komentarima pisali da maleni glumi za Oskara, uostalom uvjerite se i sami:

"Haha nikad nisam vidjela štene koje tako zaspi na komandu", "Ovo je presmiješno, kao lutka koja se prevrne", "Rotvajler je u fazonu - sad ću da mu očitam lekciju kad me budi".