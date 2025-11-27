Pas i gazdarica ponovo zajedno poslije godinu dana: Snimak dirljivog susreta rasplakao svijet

Ovaj snimak nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Na društvenim mrežama pojavio se izuzetno dirljiv video koji je u kratkom roku osvojio srca gledalaca širom regiona. Snimak prikazuje emotivan susret psa i njegove gazdarice nakon punih godinu dana razdvojenosti.

Na početku videa pas polako i gotovo sramežljivo prilazi ženi, kao da ne može da povjeruje da je to zaista ona. Njegov oprezni korak i blag pogled već tada nagovještavaju snažne emocije. Gazdarica mu pruža ruku, a u trenutku kada ga dotakne sve se mijenja. Pas iznenada počinje da maše repom, skače oko nje i bukvalno "puca" od sreće, nesvakidašnje jasno pokazujući koliko mu je nedostajala.

Video je za kratko vrijeme prikupio na hiljade pregleda i stotine komentara. Mnogi korisnici pišu da ih je scena rasplakala, dok drugi ističu kako je ovo još jedna potvrda neizmjerne odanosti i ljubavi koju psi osjećaju prema svojim vlasnicima.