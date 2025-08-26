logo
"Šta ga je odalo?": Ostavili ga samog na minut, urnebesni komentari preplavili mreže

"Šta ga je odalo?": Ostavili ga samog na minut, urnebesni komentari preplavili mreže

Autor Dragana Tomašević
0

Snimak nestašnog psa koji se pravi blesav, pregledan preko 100.000 puta.

"Šta ga je odalo?": Ostavili ga samog na minut, urnebesni komentari preplavili mreže Izvor: Instagram/pubity/screenshot

Pas je čovjekov najbolji prijatelj, ali veoma često onaj nestašni prijatelj koji nerijetko upadne u nevolju. Bilo da vam izgrize cipele ili papuče, raskopa baštu ili pojede sve čega se dohvati, njihov pogled kao reakcija na vašu grdnju, često postanu dragoceniji od bilo čega.

To nije slučaj u videu koji ćete vidjeti. Porodica je ostavila psa u kolima "na minut" i taj minut je bio dovoljan da pronađe slasno pecivo koje je vlasnik kupio za sebe.

Kada su otvorili vrata, imali su šta da vide - toliko je jeo brzo da je probušio papirnu kesu u kojoj je stajala poslastica, a potom gledao lijevo-desno, pitajući se "o čemu pričaju njihovi ljudi".

Komentari na video su urnebesni kao i gluma ovog psa, pa je jedan pratilac pitao "šta ga je odalo". Pogledajte:

pas snimak

