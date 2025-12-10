V.P. iz Novog Sada uhapšen je u Beogradu neposredno prije pokušaja teškog ubistva državljanina Crne Gore, a kod njega je pronađen pištolj i municija.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Trećeg odjeljenja, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su V.P. (1995) iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da je pripremao izvršenje krivičnog djela teško ubistvo nad jednim državljaninom Crne Gore.

V.P. je uhapšen neposredno prije izvršenja ovog krivičnog djela, a policija je kod njega pronašla pištolj sa više komada municije, pa se tereti i za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.