Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju odredilo je zadržavanje do 72 sata A.K. iz Rožaja osumnjičenom za pokušaj ubistva A.F.

“Državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, nakon saslušanja osumnjičenog A.K. iz Rožaja, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju, odredio je zadržanje u trajanju 72 časa od časa hapšenja”, navode u saopštenju.

Krivičnom prijavom je, kako se navodi, predstavljeno da je osumnjičeni A.K, 3. decembra u Rožajama oko 14.50 sati, pokušao da ubije A.F, na način što ga je vozilom u pokretu udario u predjelu nogu i prislonio uz betonsku ogradu, nakon čega je izašao iz vozila i više puta ga udario drvenom palicom u predjelu gave i tijela u čemu je spriječen od strane prolaznika.

“U daljem toku postupka će biti preduzete neophodne mjere i radnje u cilju donošenja odluke u ovom predmetu”, zaključili su.