Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Saslušanjem svjedoka, danas je u Višem sudu u Podgorici, pred specijalnim vijećem kojim predsjedava sudija Nada Rabrenović, nastavljeno suđenje optuženima koji su planirali da ubiju Marka Ljubišu zvanog Kan u januaru 2021.

Optužnica je podignuta protiv Radoja P. Zvicera iz Kotora i Nikole V. Vušovića zvani Džoni sa Vračara, iz Beograda, zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, te članova kriminalne organizacije Maria M. Miloševića iz Podgorice, Radovana L. Mujovića iz Nikšića, Ivana Z. Biletića iz Berana, Aleksandra B. Ćetkovića, stalno nastanjen u Budvi, Davora S. Kordića sa prebvalištem u Budvi, Damira S. Mandića iz Podgorice i Branka R. Simića iz Užica, koji se nalazi u bjekstvu.

Optužnicom je predstavljeno da su u drugoj polovini 2020. godine, Zvicer i Vušović, organizovali kriminalnu organizaciju, koja je planirala da ubije Ljubišu Marka zvanog Kan u januaru 2021. godne.

Biletić je imao zaduženje da optuženi Strahinja Savić i Lazar Ilić, pripadnici kriminalne organizacije, uđu iz Srbije na teritoriju Crne Gore van graničnih prelaza uz izbjegavanje granične kontrole i njihovo smještanje na sigurne lokacije, kako bi ostvarili svoje zadatke na teritoriji Budve, koji su im određeni od organizatora kriminalne organizacije.

Svjedok policajac Vule Kovinić izjavio je da je 22. januara 2021., sa kolegama policajcima primjetio verbalni sukob Strahinje Savića i Gorana Slovinića, koji važi za operativno interesantno lice a čija bezbjednost je bila ugrožena u više navrata.

Naveo je da nakon što je Savić priveden, policija je uočila njegovu uznemirenost i odbijanje da otključa jedan od dva telefona zbog bezbjednosti porodice. Svjedok je ocijenio da je to bio znak da postoji mogućnost da se radi o planiranju neke vrste napada na Slovinića i Kana.

Kovinić je rekao da je Savić dobrovoljno predao šifre za kriptovanu aplikaciju "Skaj", što je policiju dovelo do štek-stanova i drugih članova grupe. Dodao je da je u jednom od stanova policija uhapsila Lazara Ilića, koji se lažno predstavljao i kod kojeg je takođe pronađen telefon sa kriptovanom aplikacijom.

Svjedok Veljko Radulović je ispričao da je optuženom Strahinji Saviću izdao stan u Budvi. Danas je pred sudom rekao da se većine detalja ne sjeća, i ostao pri iskazu koji je dao tokom tužilačke istrage.

On je pojasnio je da je stan izdao osobi koja mu se predstavila kao Petar, da je dogovor trajao svega nekoliko minuta i da ga poslije tog susreta više nikada nije vidio. Tek kasnije je saznao da je uhapšen zakupac stana.

Sudija Nada Rabrenović naložila je prinudno dovođenje Marka Ljubiše zvanog Kan na naredno ročište koje je zakazano za 16. januar. Prema navodima optužnice, on ima status svjedoka oštećenog u ovom sudskom postupku. Za planiranje ubistva Kana, SDT je ranije optužilo Lazara Ilića, Strahinju Savića, Grgu Milićevića, Miloša Klečka i Nikolu Milekovića. Oni su presudom Višeg suda osuđeni na ukupno 20 godina zatvora. Predmet se po žalbi odbrane nalazi u Apelacionom sudu.

Kako su spisima predmeta nema potvrde da je Ljubiši uredno uručen sudski poziv, niti obrazloženje izostanka ovog svjedoka, sud je odlučio da izda mjeru prinudnog dovođenja.

Advokat Marko Radović zatražio je da se Ljubiši Kanu ukine status svjedoka oštećenog, pozivajući se na raniju sudsku praksu u predmetima u kojima je tako odlučivano kada se okrivljeni terete za krivično djelo iz člana 401a, stav 1– stvaranje kriminalne organizacije.

Naveo je da ovo krivično djelo spada u grupu djela protiv javnog reda i mira, zbog čega, prema zakonu, oštećenim licem ne može se smatrati neko ko nije lično ili imovinski povrijeđen. Branilac je podsjetio da je Marko Ljubiša Kan taj status imao u ranijem postupku protiv prvog dijela ove kriminalne grupe, gdje je postojalo i krivično djelo pokušaja ubistva, pa je takav status bio opravdan. Advokat Radović smatra da sada ta osnova ne postoji. Dodao je da da bi zadržavanje statusa oštećenog omogućilo da se pridruži krivičnom gonjenju i oteža položaj optuženima u ovom predmetu, te da bi imao pravo žalbe u slučaju oslobađajuće presude.

Specijalna tužiteljka Nataša Bošković protivila se predlogu. Posebno je naglasila da je optužnicom jasno opisano da je kriminalna organizacija formirana upravo radi ubistva Kana, te da je logično da u ovom postupku ima status oštećenog.

Sud će o predlogu odbrane odlučiti na narednom pretresu polovinom januara.