A.K. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju na štetu sugrađanina.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Rožajska policija je, postupajući po prijavi građana, preduzela hitne mjere i radnje iz svoje nadležnosti, te brzom i efikasnom reakcijom locirala i lišila slobode lice osumnjičeno za krivično djelo ubistvo u pokušaju.

Policijski službenici su u kratkom roku identifikovali i pronašli A.K. (25) iz Rožaja, koji je, juče oko 15 časova, kako se sumnja, namjerno svojim vozilom ostvario kontakt sa oštećenim licem koji se ulicom kretao pješke, a kojeg je od siline udara oborio na asfaltnu podlogu, a potom izašao iz vozila i oštećenom zadao više udaraca drvenim predmetom – palicom u predjelu glave i tijela, saopštili su iz UP.

Nakon sprovedene kriminalističke obrade, te prikupljenog obavještenja, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, A.K. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju na štetu sugrađanina.