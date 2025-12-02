Urošu R. (24) je ranjen u, kako se sumnja, sačekuši u trenutku kada je izlazio iz automobila ispred zgrade u kojoj živi.

Izvor: Kurir/Marko Karović

Napadač koji je 16. novembra u Rakovici pokušao da ubije Uroša R. (24), koji je teško ranjen, uhapšen je danas, saznaje Kurir.

Prema nezvaničnim informacijama, lisice su stavljene Đ. Š. (26), kod kog je pronađen i pištolj.

Podsjetimo, Urošu R. (24) je ranjen u, kako se sumnja, sačekuši u trenutku kada je izlazio iz automobila ispred zgrade u kojoj živi.

U galeriji pogledajte fotografije pucnjave na Kanarevom brdu:

Vidi opis Uhapšen napadač koji je ranio Uroša (24) u Rakovici: Sačekao žrtvu ispred zgrade, pa pucao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 8 8 / 8

Prema nezvaničnim informacijama, ranjeni je od ranije poznat policiji i ima dosije zbog nanošenja lakih tjelesnih povreda i prinude. Prema nezvaničnim informacijama, bio je prije nekoliko godina privođen i u Crnoj Gori zbog učestvovanja u tuči koja je prethodila pokušaju ubistva u Budvi.

Istragu vodi Više javno tuẓ̌ilaštvo u Beogradu koje će osumnjičeni biti priveden po isteku policijskog zadržavanja.

Pogledajte 00:28 Pucnjava u Rakovici Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(Kurir/MONDO)