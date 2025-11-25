Na suđenju klana Veljka Belivuka prikazane su fotografije "kuće strave" u Ritopeku.

Na suđenju klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u Specijalnom sudu, koji se tereti za sedam ubistava, silovanje i trgovinu drogom i oružjem, prikazane su fotografije unutrašnjosti kuće u Ritopeku, poznatije kao "kuće strave" koju su članovi klana, prema navodima iz optužnice, koristili za mučenje i ubijanje. Pripadnici klana uhapšeni su 4. februara 2021. godine, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova otkrili su tajnu prostoriju u pomenutoj kući u Ritopeku 22. aprila 2021. godine u kojoj su, kako se sumnja, mučene i ubijane žrtve ovog klana.

Slavko Pavlović, penzionisani načelnik za operativnu forenziku UKP, otkrio je u razgovoru za "Kurir" kako je otkrivena ova prostorija. Mala endoskopska kamera je tada ubačena u rupu kroz zid kotlarnice u kući zbog sumnje da postoji tajna prostorija.

"Mi smo dva ili tri mjeseca istraživali krivična djela i pojavile su se rupe na zidu kotlarince, zaštićene daskom. Sumnjali smo da je ventilacija i u startu nismo bili sigurni da li ima značaj za izvršenje krivičnih djela, polemisali smo jer je dolazio georadar i bilo nam je čudno, jer on nije snimio šupljinu.

Koliko se sjećam, bilo je predloga da se probuši ploča odozgo, pošto se posumnjalo da iza garaže postoji još jedna prostorija. Odlučili smo da angažujemo fleksibilni endoskop, to je mala kamera koja je ubačena u šupljine.

Prvi endoskop je došao do kraja i nije uspio da uđe, drugi put, kamera je upala unutra i vidjele su se keramičke pločice braon boje. To je bio znak da prostorija iza garaže postoji.

Onda smo pokušavali da pronađemo način kako se ulazi u taj prostor. Gledale su se police u garaži i pronađen je zarez iza jedne police. Po mom sjećanju, polica je pomjerena, vidjeli smo razreze i rupicu u koju može nešto da se ubaci da bi se otvorilo", započeo je Pavlović.

Potom je objasnio šta su inspektori zatekli u otkrivenoj tajnoj prostoriji. Bilo je, kako se prisjeća Pavlović, oko 2.000 različitih predmeta.

"Otvorili smo vrata i vidjeli da postoji međuprostor. Čovjek iz uviđajne ekipe je ušao u međuprostor i tu je već bilo mnogo predmeta, kesa, oružja, eskploziva, bile su neke čizme.

Uzeti su tragovi a onda su se otvorila sledeća bijela vrata i tada se pojavila prostorija. Vidjeli smo mašinu za mljevenje mesa, neki ormar, pločice su bile vlažne i nisu bile podesne za forenzičku obradu tragova obuće.

Skinuli smo briseve, uzeli biološki materijal i otiske sa vrata, prostor je obezbijeđen i ušlo se na uzimanje tragova iz te prostorije. Ušli smo, nismo to očekivali, bilo je preko 2000 predmeta, uzimali smo briseve biološkog materijala, bilo je mrlja nalik krvi, uzeli smo otiske prstiju", dodao je Pavlović.

Pogledajte fotografije iz "kuće strave" u Ritopeku

Da tajna prostorija postoji, potvrdili su i svjedoci-saradnici. Bojan Hrvatin je do detalja objasnio gdje se nalazi i kako se do nje dolazi.

"Taj bunker-štek se nalazio kada se uđe u garažu, ispod zadnje police skine se dio, ubaci se debeli šraf, koji je stajao tu, i poprilično se zapne i otvaraju se velika betonska vrata", objasnio je Hrvatin.

