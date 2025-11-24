Suđenje Belivuku, Miljkoviću i drugim optuženima za ubistva, drogu i silovanje privremeno razdvojeno zbog štrajka glađu trojice okrivljenih.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim optuženima koji se optužnicom terete za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem i jedno silovanje u prostorijama na stadionu Partizana, nastavljeno je danas u Specijalnom sudu u Beogradu bez trojice okrivljenih koji su posle prethodnog suđenja počela sa štrajkom glađu.

Sudsko vijeće je, zbog toga što su 6., odnosno 7. novembra počeli sa štajkom glađu odredilo zdravstveno vještačenje Nebojše Jankovića, Nemanje Đurića i Miloša Budimira. Inače, u sud je prije početka suđenja stigao izvještaj Uprave Centralnog zatvora, u kom se navodi da su ova trojica okrivljena, ali i svi ostali uključujući Belivuka i Miljkovića koji su na prethodnom suđenju izjavili da nisu u stanju da prate tok postupka jer se psihički ne osjećaju dobro, sposobni da prate suđenje.

"Ja sam počeo sa štrajkom glađu 6. novembra, kada sam najavio na suđenju, ali se vodi da je od narednog dana jer je procedura takva da se računa od kada se ne uzima hleb. Neću da kukam ovdje, smršao sam devet kilograma, loše se osjećam, pritisak mi je prije par dana bio 85 sa 65, znate šta to znači. Ležim po cio dan, ne mogu ni da sjedim", rekao je optuženi Miloš Budimir, prije nego što je vraćen u pritvor, a slične simptome zbog štrajka glađu iznijeli su i Janković i Đurić.

Njihov branilac, advokat Dejan Lazarević još jednom je za govornicom ponovio da je pokušao da ubijedi okrivljene da ne štrajkuju, ali da nije uspio.

"Ne mogu da ih ubijedim, ovo nije rešenje", rekao je Lazarević.

Tužilac Saša Ivanić, prije donošenja odluke sudskog vijeća da se postupak protiv trojice okrivljenih koji štrajkuju privremeno razdvoji zatražio je od sudskog vijeća da im nastavi suđenje jer su "sami odlučili da štrajkuju", ali i da je to "vid pritiska na sudsko vijeće i odugovlačenja postupka". Na riječi tužioca odmah je reagovao Belivuk, koji je iz boksa za optužnice izveden u pratnji stražara za govornicu.

"Prvo ste naveli da je stigao izvještaj ljekara, meni to ljekar nije rekao. Ne želim da kažem da vi ne govorite istinu, samo konstatujem", rekao je optuženi Belivuk, a onda se osvrnuo na riječi tužioca:

"Ovo što je sada tužilac rekao, prelazi svaki nivo ljudskosti, velika je sramota. Optužio nas je da vršimo pritisak na sud, to ne radimo niti ćemo raditi. Mi se borimo na zakonite načine. Borimo se da nam se dostavi snimak s uviđaja kada je pronađena mašina u skrivenoj prostoriji. Taj snimak je vidjelo dva miliona ljudi, zašto i mi da ga ne vidimo?", izjavio je optuženi Belivuk, tvrdeći da je u mašini za mljeveno meso pronađen DNK službenog lica."

Za njim je odmah za govornicu izašao i Miljković, tvrdeći da je snimak prikazan na televiziji i da će po savjetu advokata "za sada nastaviti sa suđenjem".

Podsjetimo, na prethdnomom suđenju koje je održano 6. novembra optuženi su zatražili izuzeće tužilaca, potom sudskog vijeća, ali poštu su svi njihovi zahtjevi odbijeni trojica okrivljenih su stupila u štrajk glađu i to jer je sudsko vijeće odbilo predlog da izvede kao dokaz snimak sa uviđaja iz kuće u Ritopeku.

Vlasnik "kuće strave" optuženi Vlade Draganić, takođe je zatražio da izađe za sudsku govornicu.

"Nek se sve strovali na mene, ja hoću da iznesem odbranu i da više ja i moj advokat ne dolazimo na suđenja. Ovo moje dovođenje, sve ovo košta. Ja sam tako riješio", rekao je za sudskom govornicom optuženi Vlade Draganić, vlasnik kuće u Ritopeku u kojoj je prema optužnici ubijeno sedmoro oštećenih.

Inače, postupak je privremeno razdvojen i protiv jedine žene obuhvaćene optužnicom, Slađane Sekulić za koju je njena advokatica Sanja Ćeriman dostavila medcinsku dokumentaciju da zbog lošeg zdravstvenog stanja nije u mogućnosti da dođe i prati suđenje.

(Kurir/MONDO)