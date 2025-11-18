Zbog novog zahteva za izuzeće sudskog vijeća, o kom tek treba da bude odlučeno, suđenje će biti nastavljeno 8. i 9. decembra

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Suđenje optuženima za ubistvo vođa škaljarskog klana Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u januaru 2020. kao i Alana Kožara i Damira Hadžića u julu iste godine na grčkom ostrvu Krf odloženo je danas u Specijalnom sudu u Beogradu pošto je branilac Darka Šarića, advokat Dalibor Katančević podneo novi zahtjev za izuzeće sudskog veća koje vodi postupak.

"Podneo sam predsedniku suda nov zahtev za vaše izuzeće i mislim da nemamo uslova da držimo pretres" rekao je advokat Katančević i sudskom veću dostavio dokaz da je zahtev predao jutros u 9 sati.

Prethono, sudija je prozvala optužene i njihove advokate i pozvala optuženog Nebojšu Jankovića da izađe za govornicu. Janković, kom se sudi i kao pripadniku klana Veljka Belivuka koji se tereti za sedam ubistava, podsjetimo, već 11 dana štrajkuje glađu.

Na pitanje sudije kako se danas osjeća, on je odgovorio da mu nije dobro.

"Štrajkujem glađu i dalje, imam glavobolju i pad koncentracije, ne mogu da pratim i dalje" odgovorio je Janković, nakon čega je sudija naložila da bude vraćen u pritvor.

Zbog novog zahtjeva za izuzeće, o kom tek treba da bude odlučeno, suđenje će biti nastavljeno 8. i 9. decembra.

Podsjetimo, odbrana je i juče podnijela zahtjeve za izuzeće specijalnog tužioca, dvojice zamjenika koji zastupaju optužnicu, kao i cijelog sudskog vijeća, ali su ti zahtjevi odbijeni i danas je trebalo da počne izvođenje dokaza sa Skaj aplikacije.

Jučerašnje suđenje, kako je Kurir pisao, obilježila je rasprava u sudnici između sudije, advokata i okrivljenih, ali je današnje suđenje koje je trajalo svega petnaestak minuta prošlo mirno.