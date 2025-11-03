Nastavljeno suđenje klanu Veljka Belivuka, prikazane su slike iz magacina stadiona FK Partizan, a on se bunio zbog jedne majice.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas je u Specijalnom sudu u Beogradu nastavljeno suđenje klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koji je optužen za sedam ubistava, silovanje i trgovinu drogom i oružjem. Prikazivale su se fotografije sa stadiona fudbalskog kluba Partizan koje su nastale tokom uviđaja u magacinu Sportskog društva na stadionu crno-bijelih.

Prema pisanju "Kurira", prikazane su 32 fotografije. Na njima se vide čekići, crne rukavice, patike, diskovi, laser, suzavci, aparat za brojanje novca, majice i praškasta materija.

"Skrenuo bih vam pažnju da se ovde navodi da sam ja bio učesnik u pretresu, što nije tačno jer sam ja bio u pritvoru tog 9. februara kada je vršen pretres i druga stvar, stadion nije moj. Interesantno je da su te prostorije prethodno dva puta pretresane i da ništa od ovoga nije pronađeno.

Vi niste navijači, ali na majici piše VSCZ, to su Zvezdine majice, šta će one na stadionu Partizana? Ni ja niti bilo ko ovdje nije navijač Zvezde", rekao je Belivuk.

On je tvrdio za sudskom govornicom da su prikazane fotografije podmenute. Njegov branilac, Dejan Lazarević, rekao je da navedeni predmeti nemaju nikakve veze sa izvršenjem krivičnih djela koja se optužnicom stavljaju na teret okrivljenima.

Vidi opis "Šta će Zvezdina majica na stadionu Partizana?": Belivuk podigao ton u Specijalnom sudu zbog fotografije sa uviđaja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 12 / 12 AD

U sudnici su takođe prikazane i fotografije zaplijenjenih luksuznih automobila za koje se sumnja da su koristili optuženi. Među njima je i skupocjeni "mercedes" koji je u februaru 2021. godine oduzet od Vlade Georgieva koji je kasnije vraćen poznatom reperu Stefanu Đuriću Rasti u decembru 2023. godine. Georgiev je bio menadžer Rasti i vozilo je koristio u vrijeme hapšenja optuženih pripadnika klana 4. februara 2021. godine.

(Kurir/MONDO)