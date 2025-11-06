Marko Miljković na suđenju je trebalo da komentariše fotografije sa Dunava, ali je rekao da ne želi da nastavi sa suđenjem. Ostali su se žalili da nisu spavali, ne žele da jedu i ne žele da učestvuju u ovakvom postupku.

Okrivljeni saradnici Marka Miljkovića i Veljka Belivuka danas su pred Specijalnim sudom u Beogradu gdje im se sudi da su kao članovi kriminalne grupe činili najteža djela, istakli kako će stupiti u štrajk glađu. Okrivljeni Marko Miljković danas je trebalo da komentariše fotografije sa Dunava, ali je rekao da ne želi da nastavi suđenje.

"Danas nisam psihofizički spreman da pratim glavni pretres jer ste prošli put odbili da se izvede snimak sa uviđaja u Ritopeku. Uskratili ste nam pravo na odbranu. Dokazali smo da je šef forenzike ulazio u skrivenu prostoriju bez ovlašćenja. Imamo pravo da vidimo snimak i uvjerimo se kako je bilo. Ne date nam da se branimo, pretpostavljam da ćete isto da uradite i za naš zahtjev da se dostave izvještaji koja su službena lica čiji je DNK nađen u Ritopeku i automobilima. Da sjedim kao fikus mi ne pada na pamet. Razmisliću o tome koji će mi biti dalji koraci. Ne pada mi na pamet da učestvujem u glavnom pretresu dok ne odgledam snimak i dok ne dobijemo imena službenih lica. Ne dajem Vam nikakav rok, ali Vas molim da nam omogućite da imamo adekvatnu odbranu i da imamo uvid u dokaze koje tužilaštvo krije od nas. Nikad do sada nismo ometali rad suda. Zaista smatram da nema poterbe da spasavate Vukanića, niti bilo kog drugog od krivične odgovornosti na našu štetu. Takođe niste rekli da li ćete Dejana Mančića da zovete za svjedoka, a bez njega ne možemo da utvrdimo činjenično stanje i to ide nama na štetu. Ako smatrate da ne treba da gledamo snimak, ne moramo ni foto dokumentaciju. Ja predlažem da me vrate u ćeliju, a Vi me obavijestite kad ste spremni da gledamo snimak. Besan sam i ne mogu da učestvujem u ovakvom suđenju. Nisam se javljao ljekaru, to je nastupilo danas", rekao je Marko Miljković.

Prvookrivljeni Veljko Belivuk je rekao da je "sposoban fizički, ali nije psihički".

"Učinjena nam je velika nepravda. Godinama govorimo o tome da sporazumi sa saradnicima nisu zakoniti, dvojica su na crvenim potjernicama. Ne sabotiramo postupak, i kad tražimo izuzeće tužioca, tražimo jednog, da ne bismo ništa odlagali. Uviđaj u Ritopeku je nezakonit i to prihvatate, ali ne prihvatate da izvršimo uvid u snimak sa uviđaja. Svjedoci su rekli sve naročito i juče smo dokazali da su u skrivenoj prostoriji boravila lica bez zaštitne opreme za koja ne znamo ko su. Kontaminirano je 1/1. Tužilaštvo u svakom postupku ima sve osim podmornice, a mi imamo samo čamac za spasavanje i Vi kažete ne možete ni to da koristite. Ja ne mogu i neću da nastavim da se borim i neću da budem bova koja samo stoji. Aktivni smo u postupku, a ovom odlukom su nam vezane ruke. Ja danas neću nastaviti ročište jer nisam sposoban", rekao je Belivuk.

Okrivljeni Miloš Budimir je rekao da nije psihički sposoban i da "nije spavao od utorka" i da je tražio da ga vode ljekaru, a da ga nisu vodili, kao i da mu je "pritisak 200 sa 300", kao i da ga je "pogodila odluka suda". On je rekao da stupa u štrajk glađu koji će da traje do se ne omogući uvid u snimak. Njegov brat Marko Budimir je odluku suda je nazvao skandaloznom i rekao je da se psihički loše osjeća i da ne može da prati suđenje.

Okrivljeni Nebojša Janković rekao je da su "Marko i Veljko u pravu i da to sud zna", kao i da automatski stupa u štrajk glađu i da mu "danas ne donosi večeru da se ne troši novac poreskih obveznika". Dodao je da se ne osjeća fizički i psihički dobro jer mu je "skočio pritisak" zbog odluke suda.

Okrivljeni Vlade Draganić rekao je pred sudom da se pridružuje riječima drugih okrivljenih dodajući da "stvarno nije dobro" i da se u subotu ujutru obratio lekartu, da mu je rečeno da piše u ponedeljak i da ga "niko nije zvao".

"On misli da sam ja čovjek lud i pita me da li imam psihičke tegobe, a ja imam gušenja, probadanje u grudima, pritisak, niske otkucaje srca. Ispod 50 je koma, a ja imam 50, možete da provjerite da sam pisao i da me niko nije zvao", rekao je.

Okrivljeni Dejan Tešić se pridružio svemu rečenu i rekao da smatra da je sudsko veće odlukom da se ne gleda snimak stao na jednu stranu i dodao je da im je sud "vezao lance oko struka, a boji se da će ubuduće oko ruku" i dodao da nije psihički sposoban da prati suđenje.

