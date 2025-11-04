U selu Pečenjevce kod Leskovca dogodio se težak zločin. Dalibor Demirović (43) ubio je svoju nevjenčanu suprugu K. G. (36), a zatim presudio sebi.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Jezivo ubistvo i samoubistvo dogodilo se sinoć u selu Pečenjevce kod Leskovca, kada je Dalibor Demirović (43) usmrtio svoju nevjenčanu suprugu K. G. (36), a zatim sebe.

Kako se saznaje, Dalibor je sa svojom nevjenčanom suprugom K. G. imao malo dijete, a razlozi zbog kojih je počinio ovo jezivo ubistvo, a potom samoubistvo, za sada nisu poznati.

Policija je odmah izašla na lice mjesta i uviđaj je u toku, a kako Jugmedia saznaje, njihova tijela pronađena su jutros. Istraga povodom ovog događaja je u toku, a trebalo bi da rasvijetli sve okolnosti ovog jezivog zločina. O svemu je obaviješten Viši sud u Leskovcu.

(Jugmedia/Mondo)