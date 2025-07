Tijelo dvogodišnjeg djeteta i Ž.D. u selu na Goliji pronašao je njegov otac, koji je odmah obavijestio policiju.

Nezapamćen zločin dogodio se danas u okolini Nikišića, kada je Ž.D. (34) ubio svoju dovogodišnju ćerku pa sebe.

"On je živoi u Nikšiću, nedavno su se on i supruga razveli. Kako smo čuli otišao je do kuće gdje je živjela bivša supruga, posvađao se sa njom a potom kako se sumnja, oteo je dijete od majke i otišao na selo na Goliji odakle potiče njegova porodica. Tu je učinio zločin. Ova vijest nas je sve zatekla jer smo ga poznavali, nikad ne bismo ni pomislili da je spreman ovako nešto da učini. Vijest smo zaista primili sa nevjericom", kažu za RINU komšije Ž.D. iz Nikšića.

Tijelo dvogodišnjeg deteta i Ž.D. u selu na Goliji pronašao je njegov otac, koji je odmah obavijestio policiju. Do sada preduzete policijsko - tužilačke mjere i radnje upućuju na sumnju da je Ž.D. izvršio ubistvo maloljetnog djeteta, nakon čega je izvršio samoubistvo, upotrebom vatrenog oružja.

