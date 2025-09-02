Njegovo stanje je i dalje teško i nalazi se pod neprekidnim nadzorom niških ljekara.

Ljekari niškog UKC bore se za život Vladimira M. (90) iz sela Crkvina, koga je juče, kako se sumnja, teško pretukao sin Branimir M. (72) nakon što je nanio smrtonosne povrede unuku Goranu M. (49).

Jezivi zločin dogodio se juče u selu Crkvina u blizini Kruševca. Bracimir M. (72) je prvo, kako se sumnja, macolom nanio jezive povrede svom sinu Goranu M (49), dok je ocu Vladimiru M. (90), koji je pokušao da zaštiti unuka, nanio teške povrede, opasne po život.

Povrijeđeni su prebačeni u bolnicu u Kruševcu gdje je Goran podlegao povredama, dok se ljekari i dalje bore za život Vladimira. Nakon toga Bracimir je počinio samoubistvo. Njegovo tijelo je pronađeno nedaleko od kuće gdje se objesio.

Komšinica porodice u kojoj se dogodila tragedija, otkrila je da se osumnjičeni Bracimir M. mjesecima žalio na svog sina Gorana, za kojeg je, prema njenim tvrdnjama, govorio da je "alkoholičar koji mu je rasturio porodicu i kuću".

Šta je prethodilo ubistvu u ovom selu kod Kruševca, zvanično još uvijek nije saopšteno. O ovoj porodičnoj tragediji obaviješteno je i Više tužilaštvo u Kruševcu koje je naredilo da se obavi obdukcija čovjeka koji je sebi oduzeo život.

