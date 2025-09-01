Jeziva tragedija u selu kod Kruševca, muškarac je nakon svađe pretukao sina i oca, a potom se obesio

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jeziva tragedija dogodila se juče u selu nadomak Kruševca.

Kako medji saznaju, muškarac je nakon svađe napao i pretukao macolom svog sina, a zatim i oca. Kada je vidio šta je uradio, navodno, je otišao i presudio sebi vješanjem.

Policija i Hitna pomoć zatekli su jeziv prizor.

Dvojica teško povrijeđenih muškaraca i jedan mrtav. Povrijeđeni su odmah prevezeni u bolnicu, a jednom od njih nije bilo spasa.

