Muškarac je brutalno macolom poslije svađe tukao svog oca (90) i sina (49) i nanio im teške povrede poslije kojih je sin preminuo.

Izvor: Kurir

Porodični zločin u selu Crkvina kod Kruševca potresao je mještane ovog sela, i kako kažu, u šoku su da se ovako nešto dogodilo u njihovom komšiluku.

"Čuli smo za zločin, svi smo od jutros potreseni, u selu je to glavna vijest. Kažu da je izbila svađa u kući, pa je čovjek dohvatio macolu i tukao i oca i sina i onda otišao u komšiluk. Komšija kaže da mu je tražio pare koje mu je dugovao i da mu je rekao da je riješio dva problema u kući i da ide da riješi još jedan", kaže jedna mještanka i dodaje:

"Nedugo poslije čuli smo da se objesio, pokušali su da ga spasu, ali nije bilo šanse. Popeo se valjda na merdevine i odgurnuo ih nogama, a dok su komšije stigle, već je bio mrtav. Tragedija za cijelu kuću", ističe ona.

Podsjetimo, muškarac je brutalno macolom poslije svađe tukao svog oca (90) i sina (49) i nanio im teške povrede poslije kojih je sin preminuo. Kad je nasilnik vidio šta je uradio, otišao je i presudio sebi.

O ovoj porodičnoj tragediji obaviješteno je i Više tužilaštvo u Kruševcu koje je naredilo da se obavi obdukcija čovjeka koji je sebi oduzeo život.

Istraga je u toku.

(Kurir/MONDO)