U stanu u Kosovskoj ulici, gdje je 1. oktobra poginuo muškarac prilikom aktiviranja eksplozivne naprave, pronađeni su kriptovani telefoni koji, prema izvorima iz istrage, povezuju slučaj s "vračarcima" i kavačkim klanom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U stanu u Kosovskoj ulici u kom je muškarac za kog se sumnja da je makedonski državljanin 1. oktobra aktivirao eksplozivnu napravu pripremanu za likvidaciju i poginuo u eksploziji, kako mediji saznaju, pronađeni su kriptovani telefoni.

Kako otkriva izvor, još se radi na njihovom potpunom dešifrovanju, ali su određeni dokazi već pronađeni. Sumnja se da je eksplozivnu napravu pripremala grupa povezana sa "vračarcima" i kavačkim klanom. Nadimak koji je otkriven u kriptovanim telefonima već se pojavljivao i poznat je istražiteljima. Vezuje se za organizaciju ubistva Nikole Stankovića Pivceta, ali i neke druge likvidacije, otkriva izvor za medije.

Nikola Stanković Pivce, podsjetimo, ubijen je u decembru prošle godine na spavanju, u svojoj kući. Napadači su uletjeli u kuću i pucali u njega dok je spavao u krevetu sa trudnom vjerenicom.

Podsjetimo, Više javno tuẓ̌ilaštvo u Beogradu juče je saopštilo da je uhapšen F.V. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je donio eksploziv NN licu čije je beživotno tijelo pronađeno nakon eksplozije koja se dogodila 1. oktobra u stanu na trećem spratu u Kosovskoj ulici.

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično djelo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

F.V. je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

"Radi se na utvrđivanju identiteta stradalog lica kao i na utvrđivanju svih okolnosti kritičnog događaja", saopteno je iz tužilaštva.

Podsjetimo, od siline eksplizije u stanu srušeni su pregradni zidovi, popucali prozori i štokovi, i oštećeni automobili na ulici. Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je iznajmio stan na dan i najvjerovatnije nestručnin rukovanjem aktivirao eksplozivnu napravu.