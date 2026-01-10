Pejaković je naglasio da banke sve više koriste digitalna rješenja i inovacije, uključujući vještačku inteligenciju i regtech sisteme, kako bi unaprijedile interne procese i kvalitet servisa klijentima.

Izvor: MONDO/Mario Milojević

Bankarski sektor Crne Gore raspolaže milijardom eura kapitala, uz rast od deset odsto u odnosu na isti period 2024. godine, saopštio je za Portal Vijesti generalni sekretar Udruženja banaka (UBCG), Bratislav Pejaković. On je istakao da su na sistemskom nivou zadovoljni rezultatima, zahvaljujući saradnji sa Centralnom bankom (CBCG).

„Likvidna aktiva se kreće oko 1,5 milijardi eura, dok ukupna aktiva banaka iznosi približno 7,5 milijardi, što omogućava stabilnu podršku privredi, stanovništvu i državi“, rekao je Pejaković za portal Vijesti.

On je naveo da krediti privredi bilježe rast od 15 odsto, dok su loši krediti na nivou sistema smanjeni na 2,78 odsto ukupnih plasmana. Depoziti građana porasli su za više od 265 miliona eura i trenutno iznose 2,34 milijarde, sa efektivnom kamatnom stopom na nove kredite od 6,93 odsto – najnižom u posljednjih deset godina.

Pejaković je naglasio da banke sve više koriste digitalna rješenja i inovacije, uključujući vještačku inteligenciju i regtech sisteme, kako bi unaprijedile interne procese i kvalitet servisa klijentima. On je dodao da članstvo u SEPA sistemu i očekivana implementacija elektronskog potpisa dodatno jačaju efikasnost i sigurnost platnog sistema Crne Gore.

„Digitalizacija omogućava da banke budu pouzdani savjetodavci klijentima, a ne samo prodavci usluga. U isto vrijeme, sektor se priprema za izazove u vezi sa klimatskim promjenama, zelenom energijom i regulatornim zahtjevima EU“, objasnio je Pejaković za Portal Vijesti.

On je zaključio da je dalji razvoj bankarskog sektora usko povezan sa finansijskom pismenošću, podrškom mladim preduzetnicima i ženama u biznisu, kao i spremnošću za implementaciju digitalnog eura.