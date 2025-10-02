Snažna eksplozija odjeknula je centrom Beograda.
Snažna eksplozija odjeknula je sinoć oko 21:30 časova u Kosovskoj ulici, u centru Beograda. Kako javlja reporter MONDA sa lica mjesta, eksplozija se dogodila u jednom stanu u stambenoj zgradi, a detonacija se čula u mnogim okolnim ulicama.
Zasad nije poznato da li ima povrijeđenih i šta je uzrok detonacije. Eksplozija je bila jaka zbog količine stakla i djelova prozora koji su završili na trotoaru i na kolovozu na ulici.
Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je uzrok eksplozije plinska boca ili bojler. Požar nije izbio u stanu nakon detonacije.
Nekoliko parkiranih automobila je oštećeno. Policija i vatrogasci su na licu mjesta.
Pogledajte fotografije sa mjesta eksplozije u Kosovskoj ulici u centru Beograda
Snažna eksplozija u centru Beograda: Detonacija u stanu, oštećeno više parkiranih vozila (Foto)