Izvor: MONDO/Mladen Šolak

Snažna eksplozija odjeknula je sinoć oko 21:30 časova u Kosovskoj ulici, u centru Beograda. Kako javlja reporter MONDA sa lica mjesta, eksplozija se dogodila u jednom stanu u stambenoj zgradi, a detonacija se čula u mnogim okolnim ulicama.

Zasad nije poznato da li ima povrijeđenih i šta je uzrok detonacije. Eksplozija je bila jaka zbog količine stakla i djelova prozora koji su završili na trotoaru i na kolovozu na ulici.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je uzrok eksplozije plinska boca ili bojler. Požar nije izbio u stanu nakon detonacije.

Nekoliko parkiranih automobila je oštećeno. Policija i vatrogasci su na licu mjesta.

Pogledajte fotografije sa mjesta eksplozije u Kosovskoj ulici u centru Beograda