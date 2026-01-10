Prema prognozama Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, za niže predjele na sjeveru danas se očekuje kiša, susnježica i snijeg, dok će u višim predjelima padati snijeg, koji će se u popodnevnim satima ili krajem dana proširiti i na centralne i planinske predjele j

Nakon dužeg iščekivanja, snijeg je konačno pao u dovoljnoj količini da garantuje sigurnu skijašku sezonu, saopštio je za Portal RTCG direktor Skijališta Crne Gore, Bojan Medenica.

„Veći dio infrastrukture je spreman, a trenutno je napadalo oko 40 centimetara snijega. Računamo da će od sjutra već biti otvoren dio staza i pratećih sadržaja za skijaše“, rekao je Medenica.

On je pozvao sve ljubitelje zimskih sportova da posjete Kolašin i iskoriste priliku za uživanje na snijegu.

Prema prognozama Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, za niže predjele na sjeveru danas se očekuje kiša, susnježica i snijeg, dok će u višim predjelima padati snijeg, koji će se u popodnevnim satima ili krajem dana proširiti i na centralne i planinske predjele juga zemlje.