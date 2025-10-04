Uhapšen je mladić u Beogradu zbog eksplozije u Beogradu kada je poginuo jedan muškarac.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Beogradska policija uhapsila je mladića F.V. (26) zbog sumnje da je donio eksploziv NN licu čije tijelo je pronađeno u stanu u Kosovskoj ulici u centru Beograda nakon snažne eksplozije koja se dogodila u srijedu 1. oktobra. On je uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se saopštenjem koje prenosimo u cjelosti.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova RS po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili su F.V. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je donio eksploziv NN licu čije je tijelo pronađeno nakon eksplozije koja se dogodila 1. oktobra u stanu na trećem spratu u Kosovskoj ulici. Osumnjičenom se na teret stavlja krivično djelo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

F.V. je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu. Radi se na utvrđivanju identiteta stradalog lica kao i na utvrđivanju svih okolnosti kritičnog događaja", navodi se u saopštenju.

Da podsjetimo, eksplozija u stanu na trećem spratu zgrade u Kosovskoj ulici u centru Beograda dogodila se oko 21:30 časova u srijedu 1. oktobra kada je poginula jedna osoba. Detonacija je bila toliko snažna da se osjetila u okolnim ulicama i zgradama, a pričinjena je velika materijalna šteta.