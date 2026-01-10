Sredstva su raspodijeljena na osnovu Javnog konkursa, pri čemu su prioritet imali biznis planovi u skladu sa razvojnim oblastima opštine, naročito start-up projekti i inicijative koje promovišu samozapošljavanje ili otvaranje novih radnih mjesta.

Izvor: Opština Mojkovac

Opština Mojkovac dodijelila skoro 40.000 eura za podršku ženskom preduzetništvu u 2025. godini, pišu vijesti.

Sredstva su dodijeljena za realizaciju 18 biznis planova, a pojedinačni iznosi kreću se od 600 do 7.785 eura, prenosi portal vijesti. Među podržanim projektima su “Škola za intelektualni razvoj djece”, “Cvjećara”, “Dječiji butik”, “Cabello sano”, “Kozmetički studio”, “Proizvodnja povrća i mlječnih proizvoda”, “Žurić produce”, “Frizerski salon Marina”, “Snoopy-s” DOO, “Maja nails”, “BGHS”, “Butik Dragana”, “Sirara”, “My B&N”, “Export-import hidraulika”, “Caffe bar Arte Caffe” i “Pružanje usluga ruralnog turizma”.

