Jedno dijete povređeno je u Surčinu kada je došlo do eksplozije boce dezodoransa.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako Telegraf.rs nezvanično saznaje, jeziva nesreća dogodila se u četvrtak, oko 16 časova u jednoj stambenoj zgradi. Hitnim službama je stigao poziv da gori stan u Ulici Antona Klemenčića.

Po dolasku ekipa na teren ustanovljeno je da je došlo do eksplozije boce od dezodoransa i da je tom prilikom povrijeđeno maloljetno lice. Kako se saznaje, dijete je odmah kolima Hitne pomoći prebačeno u bolnicu i njegovo stanje u ovom trenutku nije poznato.

Na licu mjesta intervenisala su dva vatrogasna vozila sa sedam vatrogasaca, koji su požar brzo stavili požar pod kontrolom. Kako je došlo do eksplozije boce dezodoransa u ovom trenutku nije poznato.

(TELEGRAF/MONDO)