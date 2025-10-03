Muškarac koji je bio u stanu u Kosovskoj ulici je preminuo na licu mjesta, stan je potpuno uništen, srušen je pregradni zid sa susjednim stanom, oštećeni su fasada i prozori na zgradi, parkirani automobili
U Kosovskoj ulici u centru Beograda preksinoć je eksplodirala najvjerovatnije improvizovana eksplozivna naprava. Prvi rezultati istrage ukazuju da je paklenu napravu aktivirao čovjek koji je i stradao nakon detonacije.
"Utvrđeno je da nije eksplodirala klasična bomba ni bojler. Pretpostavlja se da je čovjek nestručno prepravljao plinsku bocu u neku vrstu eksplozivne naprave i da je u jednom trenutku došlo do ljudske ili tehničke greške, što je izazvalo snažnu detonaciju", kaže izvor Kurira.
Muškarac koji je bio u stanu je preminuo na licu mjesta, stan je potpuno uništen, srušen je pregradni zid sa susednim stanom, oštećeni su fasada i prozori na zgradi, parkirani automobili.
"Nakon eksplozije u vazduhu se osjećao miris plina. U ovom trenutku nije poznat razlog zašto je muškarac pravio improvizovanu eksplozivnu napravu", dodaje izvor.
Prvi rezultati istrage eksplozije u Kosovskoj ulici: Otkriveno šta je eksplodiralo u stanu
Tijelo nastradalog je kao NN prenijeto na Institut za sudsku medicinu na obdukciju gde ce biti utvrđen identitet i uzrok smrti. Dalja vještačenja i istraga su u toku.
Uništeni automobili
Od siline detonacije oštećeno je i više automobila koji su bili parkirani ispred zgrade u Kosovskoj ulici. Šteta na pojedinim automobilima je velika, budući da su na vozilima popucala sva stakla, a školjske su ulubljene nakon što su na kola padali djelovi raznijetih stvari iz stana u kom je došlo do stravične eksplozije.
