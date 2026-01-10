Đukanovićeva firma osporavala je rješenje RAE, navodeći da odbijanje zahtjeva nije precizno obrazloženo.

Firma „BB Hidro“, u suvlasništvu Blaža Đukanovića, sina bivšeg predsjednika Mila Đukanovića, nije dostavila kompletan zahtjev za sticanje privremenog statusa povlašćenog proizvođača za mini-hidroelektranu „Slatina“. Zbog toga je Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (RAE) odbila njen zahtjev, što je potvrdio Upravni sud u presudi sredinom decembra.

Đukanovićeva firma osporavala je rješenje RAE, navodeći da odbijanje zahtjeva nije precizno obrazloženo. Sud je, međutim, utvrdio da „BB Hidro“ nije ni uz naknadne dopune dostavila opis tehničko-tehnoloških karakteristika objekta i uslova korišćenja, što je bio ključni dokaz predviđen zakonom i uredbom o sticanju statusa povlašćenog proizvođača električne energije.

„Kako tužilac nije dostavio traženi dokaz, RAE je pravilno odbio zahtjev kao neuredan. Odredbe uredbe jasno definišu podatke koje zahtjev mora sadržati, a firma ih nije dostavila“, navedeno je u presudi sudija Medine Mušović, Tamare Bulajić i Tatjane Krpović.

Istovremeno, Privredni sud je ranije utvrdio naknadu štete Đukanovićevoj kompaniji u iznosu od oko 226.000 eura, ali je Apelacioni sud poništio tu odluku i vratio predmet na ponovno odlučivanje. Sud sada ponovo razmatra naknadu, dok činjenica da „BB Hidro“ nije dostavila sve tražene podatke ostaje ključna za konačnu odluku.