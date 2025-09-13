Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je kad bi mogli da budu prevremeni izbori.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da bi volio da prevremeni izbori budu u decembru sljedeće godine.

"Moguće je da izbori budu u april ili maju sljedeće godine, ili decembar sljedeće godine. Za svakoga ko politički razmišlja može da pretpostavi. Ja bih volio da budu izbori u decembru", rekao je predsjednik Vučić.

"Podnio bih ostavku nešto ranije, da idemo svi zajedno na izbore. Nema tu velike filozofije, da ljudi tada vide kakve su im plate i penzije i da sami ocijene", rekao je on u intervjuu za TV Informer.

Vučić je rekao da je "4 milijarde uloženo u rušenje Srbije".

"Riječ je ovde o velikim silama. Glavni organizator dolazi spolja. Oni su radili na umrežavanju i okupljanju. Pravili su studentsku mrežu i mrežu djece što je zastrašujuće, razarajući elementarnu vrijednost našeg društva. To su pripadnici različitih obavještajnih agencija iz više zemalja. Znamo bar tri zemlje da su se posebno angažovale i njihove obavještajne mreže. Primoran sam da ne izgovorim, zato što bih time srušio poziciju Srbije i njene neutralnosti i prema tim zemljama, a te zemlje znaju da mi znamo da one to sprovode", izjavio je Vučić.