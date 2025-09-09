Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je vojnu paradu "Snaga jedinstva" u Beogradu koja se održava 20. septembra.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji "Vesti" na televiziji "PRVA" na kojoj je govorio o svim važnim temama. Komentarisao je paradu vojske Srbije "Snaga jedinstva" koja se održava 20. septembra ispred Palate Srbija.

"Ljudi će vidjeti vojsku koja je najpopularnija institucija u zemlji. Ozbiljno je napredovala vojska, puno novca je uloženo.

Vidjeće se armija i snagu kakvu nisu ni zamišljali, sve je to drugačije u odnosu na prije. Učestvovaće 10.000 vojnika, to ni mnogo armije na svijetu ne mogu da izvedu na takav način.

Vidjećete najmodernije oružje i oruđe, Srbija ima slojevitu protivvazdušnu odbranu, biće najjača u Evropi. Nabavljamo i druge sisteme koji pomažu u odbrani od krstarećih i balističkih raketa, za dvije godine ćemo moći da ih oborimo.

Moći ćemo strahovito snažno da odgovorimo ako budemo napadnuti. Uvijek moramo da budemo spremni ako nas neko sjutra napadne", objasnio je Vučić.

