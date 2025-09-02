Aleksandar Vučić se oglasio nakon sastanka sa Vladimirom Putinom.

Izvor: Instagram//buducnostsrbijeav/Printscreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom "Instagram" nalogu "Budućnost Srbije" nakon sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Otkrio je javnosti o čemu su sve razgovarali tokom susreta u Narodnoj Republici Kini.

"Izrazio sam ličnu zahvalnost predsjedniku Rusije zbog poštovanja i podrške očuvanju teritorijalnog integriteta Srbije, kao i za prijateljski odnos prema srpskom narodu. Za Srbiju je od velikog značaja saradnja sa Rusijom na visokom nivou u svim oblastima i nadam se da ćemo imati mogućnost ne samo da je očuvamo, već i da je dodatno učvrstimo i unaprijedimo", naveo je predsednik Srbije.

Glavne teme bile su razvoj energetike i učešće u infrastukturnim projektima

"Za nas je od vitalnog značaja oblast energetike i stabilno snabdijevanje gasom naše zemlje, a zahvaljujući naftovodu prema Mađarskoj napravićemo važne korake napred u razvoju energetike. Istakao sam i da su sve ruske kompanije dobrodošle u Srbiju, posebno kada je riječ o učešću u infrastrukturnim projektima", dodao je Vučić.

Spomenuta je i ukrajinska kriza

"Ponovio sam da se Srbija, od početka ukrajinske krize, nalazi u veoma teškoj situaciji i pod velikim pritiscima, ali da smo, uprkos svemu, sačuvali principijelan stav i nezavisnost svoje politike. Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nije uvela nikakve sankcije Ruskoj Federaciji i i ubuduće ćemo čuvati svoju neutralnost.

Jačanje saradnje Srbije i Rusije

"Razmotrili smo i mogućnosti za razvoj naših odnosa u budućnosti. Uvjeren sam da naša bilateralna saradnja može biti dodatno unaprijeđena i učvršćena do najvišeg nivoa", napisao je Vučić.