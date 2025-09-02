Aleksandar Vučić se oglasio nakon sastanka sa Vladimirom Putinom.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom "Instagram" nalogu "Budućnost Srbije" nakon sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Otkrio je javnosti o čemu su sve razgovarali tokom susreta u Narodnoj Republici Kini.
"Izrazio sam ličnu zahvalnost predsjedniku Rusije zbog poštovanja i podrške očuvanju teritorijalnog integriteta Srbije, kao i za prijateljski odnos prema srpskom narodu. Za Srbiju je od velikog značaja saradnja sa Rusijom na visokom nivou u svim oblastima i nadam se da ćemo imati mogućnost ne samo da je očuvamo, već i da je dodatno učvrstimo i unaprijedimo", naveo je predsednik Srbije.
Glavne teme bile su razvoj energetike i učešće u infrastukturnim projektima
"Za nas je od vitalnog značaja oblast energetike i stabilno snabdijevanje gasom naše zemlje, a zahvaljujući naftovodu prema Mađarskoj napravićemo važne korake napred u razvoju energetike. Istakao sam i da su sve ruske kompanije dobrodošle u Srbiju, posebno kada je riječ o učešću u infrastrukturnim projektima", dodao je Vučić.
Spomenuta je i ukrajinska kriza
"Ponovio sam da se Srbija, od početka ukrajinske krize, nalazi u veoma teškoj situaciji i pod velikim pritiscima, ali da smo, uprkos svemu, sačuvali principijelan stav i nezavisnost svoje politike. Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nije uvela nikakve sankcije Ruskoj Federaciji i i ubuduće ćemo čuvati svoju neutralnost.
Jačanje saradnje Srbije i Rusije
"Razmotrili smo i mogućnosti za razvoj naših odnosa u budućnosti. Uvjeren sam da naša bilateralna saradnja može biti dodatno unaprijeđena i učvršćena do najvišeg nivoa", napisao je Vučić.