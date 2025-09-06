Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti povodom događaja u Novom Sadu, naglasivši da nasilje i pokušaji destabilizacije države neće biti tolerisani, kao i da su organi reda spriječili zauzimanje zgrade Filozofskog fakulteta.

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić večeras se obratio se se javnosti povodom događaja u Novom Sadu, kod Filozofskog fakuleta.

"Do sada je 11 policajaca povrijeđeno, koji su napadnuti iz čista mira, samo su stajali ispred Filozofskog fakulteta. I ono što je važno je da ćemo sačuvati sigurnost i stabilnost. Do sada je uhapšeno više lica, biće ih više desetina lišeno slobode, oni su kako pirotehničkim sredstvima, tako i na druge načine napadali policiju iz čista mira"

"Večeras je oko 9.380 ljudi bilo u cijeloj Srbiji na skupovima protiv vlasti. Manje od 10.000 ljudi, u Novom Sadu oko 7.020 po našem broju. Svuda je bilo mirno osim u Novom Sadu. U Novom Sadu su, uz prisustvu predsjednika Evropskog parlamenta, neki pokušali da ugroze stabilnost Srbije sa fantomkama, da zauzmu zgradu Filozofskog fakulteta, i u tome nisu uspjeli. Policija ih je spriječila", rekao je predsjednik Srbije i dodao da je uhapšeno više lica:

"Nikada neće pobijediti Srbiju i njene državne organe. Riječ je o običnim kukavicama i bijednicima koji napadaju ljude koji rade svoj posao. Njih je večeras u Novom Sadu bilo 7.020, očekivali su 30 hiljada ljudi... Kako god. Nasilje neće biti dozvoljeno. Vratio sam se iz Kine i večeras sam pratio šta se dešava. Svuda je bilo u redu, čestitam građanima na tome, sem u Novom Sadu. Van Novog Sada je bilo oko 2.300 ljudi, u redu je da budu politički protivnici, ali naravno na napadu na policiju nije učestvovalo više od 4.000 ljudi. Ali kada su ugrožene institucije u Srbiji, na nama je da intervenišemo, jer nećemo dozvoliti da se ruše i pale", istakao je predsjednik.