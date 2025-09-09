Holivudska zvijezda Džeki Čen boravi u Beogradu, gdje je imenovan za promotera svjetske izložbe EXPO 2027. Tokom posjete sastao se s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a očekuje se da će njegov angažman doprinijeti promociji događaja na globalnom nivou.

Izvor: Instagram/buducnostsrbijeav/Printscreen

Poznati holivudski glumac i majstor borilačkih vještina Džeki Čen boravi u Beogradu, gdje je imenovan za promotera predstojeće svjetske izložbe EXPO 2027, koja će se održati u Srbiji.

Tokom posjete, Čen se sastao sa predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je tom prilikom istakao da je velika čast što će jedna od najpoznatijih svjetskih filmskih zvijezda predstavljati EXPO 2027. Vučić je, na svom Instagram nalogu, izrazio uvjerenje da će Čen svojom harizmom i energijom doprinijeti promociji događaja i povećanju globalne vidljivosti Srbije.

“Uvjjeren sam da će kao promoter EXPO 2027 pružiti snažnu podršku predstavljanju događaja koji će našu zemlju postaviti u centar globalne pažnje”, rekao je predsjednik Srbije.

Džeki Čen je jedan od najpoznatijih azijskih glumaca na svjetskoj sceni, a tokom decenija karijere stekao je status globalnog kulturnog ambasadora zahvaljujući prepoznatljivom stilu u filmovima koji kombinuju akciju i humor.

Svjetska izložba EXPO 2027 biće održana u Beogradu, pod temom "Igra za čovječanstvo, sport i muzika za sve". Očekuje se da će događaj privući milione posjetilaca iz zemlje i inostranstva.