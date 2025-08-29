Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je prijetnje upućene ministru Ivici Dačiću.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

Predsjednik Srbnije Aleksandara Vučić oglasio se povodom vijesti da je ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću stigla koverta u kojoj su se nalazila tri metka.

On je naveo da u policiji rade "divni ljudi, i da je njihov posao da čuvaju red, rad i poredak".

"Ivica mi je još juče rekao, to je dio uobičajenog posla. Sve je to neko prizvao stvaranjem ambijenta mržnje", rekao je Vučić.

"Nadam se da će sprovesti istragu, da će pronaći otiske i moći da ustanove ko misli da je mnogo pametan da se šali mecima i municijom i da šalje takve poruke. Ali sve je to neko proizveo stvaranjem ambijenta mržnje, užasne atmosfere, bezbrojnim lažima poput one iz Valjeva gdje je dijete preminulo ili teško povrijeđeno, a takvo dijete ne postoji uopšte, dakle sve su slagali", dodao je predsjednik.

Podsetimo, MUP se danas oglasio i saopštio da je 28. avgusta, prilikom redovnog razvrstavanja pošte u zgradi Vlade Srbije, uočena koverta naslovljena na potpredsjednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića u kojoj su pronađena tri metka.