Zgrada ima video-nadzor, čiji će snimci biti pregledani tokom narednih dana.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Beogradska policija istražuje tešku krađu koja se dogodila u periodu od 5. do 7. septembra u opštini Palilula, u ulici Svetozara Ćorovića. Za sada nepoznati počinilac uspio je da uđe u poslovnu zgradu i iz kancelarije firme "Bates" odnese sef sa oko 250.000 eura.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, lopov je u zgradu ušao pomoću originalnog ili vješto izrađenog ključa, otključavši glavna ulazna vrata i dodatna vrata u prizemlju. Nakon toga se popeo na četvrti sprat, gdje je obio aluminijumska vrata firme, a zatim ušao u kancelariju direktora, piše "Republika".

Tamo je, iz zida u kojem je bio ugrađen, izvadio i odnio sef, u kome se nalazilo oko 50.000 eura u gotovini, dok je ostatak sume bio u dinarima. Nakon krađe, počinilac je zaključao vrata i mirno napustio zgradu na Paliluli.

Navodno, veliki broj zaposlenih, oko 20, posjeduje ključeve za zajedničke prostorije i ulaz, što će dodatno otežati posao inspektorima.

Zgrada ima video-nadzor, čiji će snimci biti pregledani tokom narednih dana. Na licu mjesta policija je pronašla tragove rukavica, kao i tragove obijanja podesnim predmetom, koji će biti upućeni na vještačenje.

(Republika, Mondo)